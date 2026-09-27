Треть россиян ускорила покупку жилья из-за страха изменений в семейной ипотеке

Неопределённость вокруг условий семейной ипотеки заставила часть россиян ускорить поиск жилья. Почти треть потенциальных заёмщиков — 29% — стали активнее выбирать квартиры из-за опасений изменения программы, рассказала РИАМО руководитель управления коммерческих сервисов «Мангазеи» Юлия Архангельская.

По данным исследования, в обычной ситуации половина участников предпочла бы потратить больше времени на выбор недвижимости или вовсе отложить покупку. Однако ожидание возможных изменений стало для некоторых семей своеобразным дедлайном.

Главным поводом для беспокойства стало возможное повышение ставки. Его опасаются 60% опрошенных. На этом фоне покупатели стараются быстрее подобрать объект, получить одобрение банка и оформить сделку на действующих условиях.

Другие возможные изменения вызывают меньше тревоги. Вероятное увеличение первоначального взноса беспокоит только 6,7% участников опроса. Более серьёзно россияне относятся к возможному сокращению срока льготного кредита до 15 лет, поскольку это может увеличить размер ежемесячного платежа.

По словам Архангельской, неопределённость подталкивает людей быстрее готовить документы и принимать решения ещё до появления официальных изменений. При этом эксперты предупреждают, что излишняя спешка может привести к ошибкам. Некоторые покупатели начинают соглашаться на менее подходящие варианты жилья, выбирая не тот район или объект, который изначально рассматривали, лишь бы сохранить льготные условия.

Специалисты считают, что решение о покупке не стоит принимать только из страха потерять выгодную ставку. Если семья уже выбрала квартиру, рассчитала нагрузку и готова к сделке, возможные изменения могут стать дополнительным аргументом не откладывать покупку. Однако при отсутствии чёткого плана попытка успеть воспользоваться программой может привести к необдуманному выбору.

Семейная ипотека действует до 2030 года, поэтому возможные изменения условий не означают прекращения программы. Для покупателей главным остаётся вопрос, что важнее: успеть оформить кредит на прежних условиях или выбрать подходящее жильё без давления из-за сроков.

С 1 октября семейная ипотека меняется. Часть семей может потерять доступ к программе не из-за ставки, а из-за требований к доходу — например, если раньше квартира за 12 млн бралась под 6% с доходом от 160–170 тысяч, то теперь при ставке 12% понадобится больше 270 тысяч. Ставка будет зависеть от числа детей, срок сократится с 30 до 15 лет, а для строительства частного дома ставка останется единой — 6%.