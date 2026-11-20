Роскомнадзор намерен взыскать с техноблогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom, более 409 тысяч рублей. Сумма третьего за год иска ведомства стала известна из судебных материалов, сообщает РИА «Новости».

Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 5 ноября. Его уже приняли к рассмотрению по упрощённой процедуре — судья изучит документы, представленные сторонами, без проведения заседаний. В материалах указано, что Роскомнадзор добивается взыскания основного долга, однако конкретные основания новых финансовых претензий пока не раскрываются.

Это уже третье судебное разбирательство между ведомством и популярным автором обзоров техники с начала 2026 года. В сентябре суд постановил взыскать с Петухова более 1,2 миллиона рублей за неуплаченные обязательные отчисления с интернет-рекламы за четвёртый квартал 2025 года.

Ещё один иск Роскомнадзора на сумму свыше 468 тысяч рублей по аналогичным обязательным платежам пока находится на рассмотрении. Его также разбирают без вызова сторон.

Wylsacom известен обзорами смартфонов, компьютеров и другой электроники. Помимо материалов о новинках технологического рынка, на его канале размещаются рекламные интеграции производителей техники.

С 1 апреля 2025 года распространители интернет-рекламы обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% доходов от соответствующих услуг за квартал. Эти средства направляются на поддержку российских разработчиков программного обеспечения и баз данных. Контроль за своевременностью платежей возложен на Роскомнадзор.