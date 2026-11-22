Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала вновь пережил приступ неврологического расстройства, сопровождающийся кратковременным нарушением сознания. Это уже третий подобный эпизод с августа 2026 года. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Очередной приступ произошёл в понедельник, 16 ноября. У 23-летнего футболиста зафиксировали абсанс — состояние, при котором человек на короткое время теряет осознанный контакт с окружающим миром.

Несмотря на произошедшее, уже 20 ноября Мусиала вышел на поле в матче чемпионата Германии против «Кёльна». Встреча завершилась со счётом 1:1. ССостояние игрока остаётся под пристальным наблюдением специалистов.

Проблемы со здоровьем у немецкого полузащитника проявились ещё летом. В августе он дважды терял сознание во время товарищеских матчей «Баварии»: 15 августа в игре с «Лейпцигом» и 18 августа во встрече с «Хайденхаймом». Позднее Мусиала рассказал, что врачи диагностировали у него кратковременные абсансы, связанные с неврологической дисфункцией. Футболист отмечал, что заболевание поддаётся лечению, однако повторение приступов вновь вызвало беспокойство за его здоровье.

Мусиала выступает за «Баварию» с 2020 года. За это время он шесть раз становился чемпионом Германии, выигрывал национальный кубок и другие трофеи. В составе немецкой сборной полузащитник провёл 46 матчей и забил десять голов. На Евро-2024 он стал одним из лучших бомбардиров турнира.