Третий обморок за несколько месяцев: В «Баварии» обеспокоены здоровьем 23-летнего Мусиалы
Футболист «Баварии» Мусиала вновь потерял сознание из-за неврологического приступа
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала вновь пережил приступ неврологического расстройства, сопровождающийся кратковременным нарушением сознания. Это уже третий подобный эпизод с августа 2026 года. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Очередной приступ произошёл в понедельник, 16 ноября. У 23-летнего футболиста зафиксировали абсанс — состояние, при котором человек на короткое время теряет осознанный контакт с окружающим миром.
Несмотря на произошедшее, уже 20 ноября Мусиала вышел на поле в матче чемпионата Германии против «Кёльна». Встреча завершилась со счётом 1:1. ССостояние игрока остаётся под пристальным наблюдением специалистов.
Проблемы со здоровьем у немецкого полузащитника проявились ещё летом. В августе он дважды терял сознание во время товарищеских матчей «Баварии»: 15 августа в игре с «Лейпцигом» и 18 августа во встрече с «Хайденхаймом». Позднее Мусиала рассказал, что врачи диагностировали у него кратковременные абсансы, связанные с неврологической дисфункцией. Футболист отмечал, что заболевание поддаётся лечению, однако повторение приступов вновь вызвало беспокойство за его здоровье.
Мусиала выступает за «Баварию» с 2020 года. За это время он шесть раз становился чемпионом Германии, выигрывал национальный кубок и другие трофеи. В составе немецкой сборной полузащитник провёл 46 матчей и забил десять голов. На Евро-2024 он стал одним из лучших бомбардиров турнира.
Ранее Life.ru сообщал, что главный тренер «Баварии» Венсан Компани потерял сознание на тренировочной базе клуба. Специалиста экстренно госпитализировали после внезапного ухудшения самочувствия. До этого 40-летний бельгиец перенёс вирусную инфекцию и испытывал проблемы со здоровьем, из-за которых пропускал тренировки и пресс-конференции.