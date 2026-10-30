Тревел-блогерша и две её подруги погибли при переправе через реку в Никарагуа
Эмма Мария Лорен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmaalr
В Никарагуа погибла 24-летняя французская тревел-блогерша Эмма Мария Лорен и две её подруги. Внедорожник, в котором находились девушки, унесло течением вышедшей из берегов реки. Трагедия произошла 9 октября возле населённого пункта Эль-Манзано, сообщает Daily Mail.
Лорен приехала в страну вместе с 20-летней Ноэ Линой Лушер, чтобы встретиться с их общей знакомой, 19-летней Карен Наоми Лопес Монтано. Девушки воспользовались услугами местного водителя, который согласился подвезти их на внедорожнике Toyota Hilux.
По дороге путешественники столкнулись с неожиданным препятствием: река Науалапа разлилась после продолжительных дождей. Водитель остановился и вышел из автомобиля, чтобы оценить возможность переправы. При последующей попытке пересечь реку мощный поток подхватил внедорожник и перевернул его. Три пассажирки погибли.
За путешествиями Лорен в социальных сетях следили около 43 тысяч подписчиков. Незадолго до трагедии она публиковала фотографии и видео из предыдущих поездок, в том числе рассказывала о путешествиях на автомобиле.
Водителем внедорожника, по данным прессы, был гражданин Мексики Мартин Херардо Гарсия Жирон — он остался в живых. Точные обстоятельства происшествия продолжают выяснять.
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