Тревогу из-за БПЛА объявляли в десяти регионах России за ночь

С полуночи до 07:00 мск 10 октября сигналы воздушной угрозы объявляли в десяти регионах России. Об этом свидетельствуют данные региональных властей и оперативных служб.

Угроза атаки беспилотников действовала в Ростовской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Рязанской, Тульской, Самарской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Крыму.

По состоянию на 07:40 мск тревога сохранялась в пяти регионах: Ивановской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Тульской областях.

В Ростовской области после атаки украинских беспилотников повреждены несколько многоквартирных домов. Удары пришлись по Ростову и Батайску. При атаке на регион ранения получил один мужчина. Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Также повреждения получил железнодорожный мост. Движения составов приостановлено в обе стороны. На месте работают оперативные службы.