Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 08:03

Тревогу из-за БПЛА объявляли в десяти регионах России за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

С полуночи до 07:00 мск 10 октября сигналы воздушной угрозы объявляли в десяти регионах России. Об этом свидетельствуют данные региональных властей и оперативных служб.

Угроза атаки беспилотников действовала в Ростовской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Рязанской, Тульской, Самарской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Крыму.

По состоянию на 07:40 мск тревога сохранялась в пяти регионах: Ивановской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Тульской областях.

Силы ПВО сбили десять беспилотников на подлёте к Москве 10 октября
Силы ПВО сбили десять беспилотников на подлёте к Москве 10 октября

В Ростовской области после атаки украинских беспилотников повреждены несколько многоквартирных домов. Удары пришлись по Ростову и Батайску. При атаке на регион ранения получил один мужчина. Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Также повреждения получил железнодорожный мост. Движения составов приостановлено в обе стороны. На месте работают оперативные службы.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе систем ПВО — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar