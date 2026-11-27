На юге и юго-востоке Эстонии утром 27 ноября жителей предупредили о возможном появлении беспилотников. На фоне потенциальной воздушной угрозы в небо подняли истребители НАТО, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на Силы обороны республики.

Оповещение распространили в 06:41 по местному времени (07:41 мск). Оно затронуло шесть уездов: Йыгеваский, Пылваский, Тартуский, Валгаский, Вильяндиский и Выруский. Населению рекомендовали при обнаружении беспилотников укрыться в безопасном месте и обратиться в экстренные службы.

Спустя 43 минуты после рассылки уведомления военные объявили об отмене предупреждения. Воздушная угроза была снята в 07:24 по местному времени.