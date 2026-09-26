Три буквы за 10 тысяч: Адвокат объяснил, что грозит Тимати после скандала с Бородиным

Рэперу Тимати может грозить штраф от пяти до десяти тысяч рублей за нецензурный ответ главе ФПБК Виталию Бородину в соцсетях. Однако для привлечения музыканта к ответственности одного факта употребления мата недостаточно, рассказал RTVI адвокат Александр Мугин.

Юрист объяснил, что публичную перепалку могут рассмотреть по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ. Главным вопросом станет не сама брань, а её смысл в конкретной ситуации. Необходимо установить, действительно ли исполнитель хотел унизить собеседника или просто грубо оборвал разговор.

В данном случае комментарий появился непосредственно под публикацией общественника, адресованной артисту. По мнению Мугина, это обстоятельство имеет значение при установлении того, кому предназначалась оскорбительная фраза. При необходимости её содержание могут направить на лингвистическое исследование.

Если Бородин решит добиваться наказания, ему потребуется сохранить доказательства. Для этого подойдут скриншоты переписки, а при необходимости публикацию можно заверить у нотариуса. Возбуждать административное дело по такой статье уполномочен прокурор, после чего материалы могут поступить в суд.

Дополнительные вопросы может вызвать авторство комментария. Если доступ к странице Тимати есть у его менеджера или других сотрудников, потребуется выяснить, кто именно оставил нецензурный ответ. Последующее скрытие публикации не препятствует возможной проверке.

Поводом для конфликта стала покупка музыкантом Bugatti W16 Mistral. Бородин раскритиковал демонстрацию роскоши во время СВО и предложил исполнителю направить часть средств на помощь её участникам. В ответ артист нецензурно послал общественника. Вскоре стало известно, что Виталий Бородин начал подготовку иска к Тимати о защите чести и достоинства после грубого ответа рэпера в соцсетях. Глава ФПБК рассказал, что его юридическая команда уже занимается оформлением документов, и пообещал урегулировать конфликт исключительно в правовом поле.