«Врывается в чужую семью»: Адвокат посоветовал Тимати обратиться в полицию из-за Бородина

Рэперу Тимати (Тимур Юнусов) стоит обратиться в полицию с просьбой проверить действия главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал адвокат Андрей Алёшкин.

По словам юриста, Бородин пытается самостоятельно собирать сведения о людях, оценивать их образ жизни и выносить публичные вердикты, фактически беря на себя функции государственных органов.

Если Тимати считает, что в отношении него незаконно собирают или распространяют сведения о частной жизни, я бы рекомендовал обратиться в полицию и попросить провести проверку на предмет состава по ст. 137 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни» Андрей Алёшкин Адвокат

Адвокат подчеркнул, что известность человека сама по себе не лишает его права на частную жизнь. По его словам, вмешательство в личные дела публичных людей нельзя оправдывать одним лишь интересом общества.

«Публичный человек — не общественная собственность. Это примерно как сосед, который врывается в чужую семью и начинает указывать, как воспитывать детей, сколько зарабатывать и на что тратить деньги», — отметил юрист.

Алёшкин также предложил обратить внимание на методы самого Бородина.

«Есть желание проверять других — отлично. Предлагаю начать с проверки законности методов самого Бородина», — заключил адвокат.