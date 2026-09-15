Три часа ювелирной работы: В Башкирии врачи восстановили губу восьмимесячному малышу

Врачи Республиканской детской клинической больницы провели сложную операцию малышу с врождённой двусторонней расщелиной губы. После вмешательства ребёнок смог нормально восстанавливаться и вернулся домой. Об этом рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Из-за особенности развития у младенца были проблемы с глотанием и дыханием. С момента рождения он находился под постоянным наблюдением специалистов. Когда ребёнку исполнилось восемь месяцев, врачи приняли решение провести хирургическую коррекцию. Операция продолжалась около трёх часов.

Медики восстановили форму и пропорции губ, а также исправили повреждённые мышечные структуры лица. Работа требовала высокой точности, поскольку специалисты занимались восстановлением естественной анатомии.

После процедуры у малыша не возникло осложнений. Врачи отмечают, что послеоперационный период прошёл благополучно. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, улыбается и продолжает наблюдаться у специалистов по месту жительства.

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