Три человека погибли и ещё трое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на восточную часть Луганска, по предварительным данным. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По словам руководителя региона, беспилотники нанесли удары вблизи торгового центра, кафе и пункта выдачи заказов вечером 28 ноября. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения. К оказанию помощи людям и ликвидации последствий атаки подключили все необходимые службы.

Пасечник держит ситуацию на личном контроле. Глава республики также призвал жителей соблюдать меры безопасности и не игнорировать предупреждения об угрозе атак беспилотников.