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Опубликовано 26 сентября, 09:11

Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на Запорожскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три человека погибли и ещё трое получили ранения в результате массированной атаки беспилотников на Запорожскую область минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, силы ПВО уничтожили и подавили над территорией области более 600 беспилотников. В Пологовском муниципальном округе при атаке на частный дом погибла женщина 1964 года рождения. Ещё один мужчина погиб после удара по гражданскому автомобилю возле села Ивановка Бердянского округа, его личность устанавливается.

В Васильевке, по словам Балицкого, при атаке беспилотника погибла женщина 1990 года рождения. Ранения получила её 16-летняя дочь, которой оказывают медицинскую помощь. У погибшей остались ещё двое малолетних детей.

Ещё два человека пострадали в Приморском и Токмакском округах. Мужчина 1994 года рождения получил ранения после атаки на гражданские автомобили возле Орловки и Бердянского, а в селе Новогорьевка пострадал мужчина 1969 года рождения. В Михайловском округе под удар также попал автомобиль скорой помощи. О пострадавших при этой атаке губернатор не сообщил.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь», — написал он.

Женщина попала в реанимацию после атаки БПЛА в Запорожской области
Женщина попала в реанимацию после атаки БПЛА в Запорожской области

Ранее Life.ru сообщал об атаке на автомобиль скорой помощи в Запорожской области. По словам Балицкого, 22 сентября в районе Малой Белозёрки погиб водитель машины, ещё три человека получили ранения.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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