Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на Запорожскую область

Три человека погибли и ещё трое получили ранения в результате массированной атаки беспилотников на Запорожскую область минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, силы ПВО уничтожили и подавили над территорией области более 600 беспилотников. В Пологовском муниципальном округе при атаке на частный дом погибла женщина 1964 года рождения. Ещё один мужчина погиб после удара по гражданскому автомобилю возле села Ивановка Бердянского округа, его личность устанавливается.

В Васильевке, по словам Балицкого, при атаке беспилотника погибла женщина 1990 года рождения. Ранения получила её 16-летняя дочь, которой оказывают медицинскую помощь. У погибшей остались ещё двое малолетних детей.

Ещё два человека пострадали в Приморском и Токмакском округах. Мужчина 1994 года рождения получил ранения после атаки на гражданские автомобили возле Орловки и Бердянского, а в селе Новогорьевка пострадал мужчина 1969 года рождения. В Михайловском округе под удар также попал автомобиль скорой помощи. О пострадавших при этой атаке губернатор не сообщил.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь», — написал он.

Ранее Life.ru сообщал об атаке на автомобиль скорой помощи в Запорожской области. По словам Балицкого, 22 сентября в районе Малой Белозёрки погиб водитель машины, ещё три человека получили ранения.