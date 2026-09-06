Три человека погибли при обрушении студенческого общежития в Дели

Три человека погибли при обрушении многоэтажного здания с мужским студенческим общежитием в районе Сатья-Никетан на юго-западе Дели. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Три человека погибли при обрушении общежития в Дели. Видео © X / Twilight

Здание использовалось как платное общежитие для студентов и находилось рядом с южным кампусом Делийского университета. По предварительным данным полиции, в момент обрушения внутри могли находиться десятки человек.

Первоначально местные власти оценивали число находившихся в здании примерно в 40–50 человек. Однако точное количество людей, которые всё ещё могут оставаться под завалами, пока не установлено.

Несколько человек удалось спасти. Часть пострадавших доставили в травматологический центр AIIMS в тяжёлом и критическом состоянии. На месте работают подразделения NDRF, пожарные, полиция и городские спасательные службы.

По данным полиции, перед обрушением в подвальной части здания велись ремонтные работы. Власти Дели уже распорядились провести расследование причин произошедшего, а полиция устанавливает местонахождение владельца здания.

Спасательная операция продолжается. Разбор осложняют плотная застройка района и большое количество обломков.

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