Три человека получили ножевые ранения возле начальной школы в австралийском Мельбурне. 28-летняя женщина находится в критическом состоянии, ещё двоих мужчин госпитализировали с серьёзными травмами. Из-за происшествия в расположенной поблизости школе Dandenong North Primary School временно ввели режим изоляции, сообщает полиция штата Виктория.

Инцидент произошёл 6 ноября около 11:30 по местному времени в жилом доме на улице Вудли в районе Данденонг. Прибывшие экстренные службы обнаружили троих раненых. Помимо женщины, медицинская помощь потребовалась мужчинам 26 и 35 лет. Их травмы оцениваются как серьёзные, однако угрозы для жизни нет.

На время работы полиции учеников соседней школы оставили внутри здания, не разрешая выходить на улицу. Расследование ведут сотрудники подразделения полиции по борьбе с домашним насилием. По предварительным данным, все трое пострадавших знакомы друг с другом. Территорию вокруг дома оцепили, полиция изучает обстоятельства случившегося.

Накануне в Санкт-Петербурге предъявили обвинение двум молодым людям, которые нанесли женщине не менее 11 ножевых ранений, а затем выбросили её из окна второго этажа. Нападение произошло 3 ноября в квартире на Колпинском шоссе. В преступлении подозревают 17-летнего сына пострадавшей и его приятеля. Женщина выжила благодаря своевременной медицинской помощи, обоих фигурантов заключили под стражу.