Жизни инспектора Госавтоинспекции, на которого мужчина напал с ножом на юге Москвы, ничего не угрожает. Пострадавший сотрудник полиции находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет», — заявили в ведомстве.

Как ранее сообщал Life.ru, нападение произошло в ночь на 1 ноября на Фруктовой улице. Сотрудники ГАИ прибыли на место дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и электровелосипеда.

Во время оформления аварии в ситуацию вмешался мужчина, который не являлся участником ДТП. По версии следствия, он попытался воспрепятствовать работе полицейских, после чего набросился на одного из инспекторов с ножом.

Нападавший нанёс правоохранителю не менее двух ударов в область лица и тела. Чтобы остановить мужчину, сотрудник Госавтоинспекции применил табельное огнестрельное оружие.

В результате нападавшего удалось обезвредить. Его также доставили в одну из московских больниц. Следователи планируют допросить подозреваемого после получения разрешения врачей.

По факту произошедшего столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На месте происшествия работали следователи и криминалисты, назначены судебные экспертизы. Расследование находится на контроле Чертановской межрайонной прокуратуры.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре мужчине, напавшему на сотрудников полиции на Щёлковском шоссе в Москве. В августе 2025 года Шеравган Кунджумов* бросил бутылки с зажигательной смесью в автомобили полиции и коммунальных служб, а затем попытался атаковать правоохранителей с ножом. При задержании он получил травмы, но выжил. 22 октября 2026 года Московский городской суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Больше новостей о громких происшествиях и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.