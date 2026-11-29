Три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Макеевку в ДНР. Об этом сообщила глава города Юлия Иванова в «Максе».

Повреждения зафиксированы в Горняцком и Советском районах города. Пострадали частные жилые дома, объекты производственной и социальной инфраструктуры. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

К настоящему моменту спасательные работы завершены. Специалисты продолжают оценивать масштабы нанесённого ущерба. Иванова призвала горожан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.