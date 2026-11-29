Три человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Макеевку
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Три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Макеевку в ДНР. Об этом сообщила глава города Юлия Иванова в «Максе».
Повреждения зафиксированы в Горняцком и Советском районах города. Пострадали частные жилые дома, объекты производственной и социальной инфраструктуры. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
К настоящему моменту спасательные работы завершены. Специалисты продолжают оценивать масштабы нанесённого ущерба. Иванова призвала горожан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Напомним, накануне при ударе украинского беспилотника по Макеевке погибла семья из четырёх человек. Дрон поразил частный жилой дом. Среди погибших оказалась несовершеннолетняя девочка. Всего за 28 ноября, по данным властей ДНР, в результате атак украинских беспилотников ещё пять жителей республики получили ранения.