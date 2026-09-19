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Опубликовано 19 сентября, 11:17

Три человека пострадали в ДТП с пятью машинами на Ленинском проспекте в Москве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Пять автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали три человека, сообщает «Рен ТВ».

Авария произошла в районе пересечения Ленинского проспекта с улицей Удальцова.

Из-за столкновения оказались заняты четыре из пяти полос движения, сообщили в столичном Дептрансе. На месте работают оперативные службы. Движение на участке серьёзно затруднено. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.

Обстоятельства массовой аварии и окончательная информация о пострадавших уточняются.

Пешеход погиб под колёсами Mercedes на Тверской улице в Москве
Пешеход погиб под колёсами Mercedes на Тверской улице в Москве

Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября на Кутузовском проспекте столкнулись восемь автомобилей. В той аварии один человек погиб, ещё трое пострадали.

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Наталья Демьянова
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