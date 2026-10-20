Три деревни исчезнут с карты Башкирии, а четвёртую присоединят к селу ради газа

В Башкортостане планируют упразднить три опустевших населённых пункта, а ещё одну деревню присоединить к соседнему селу ради газификации. Соответствующие законопроекты поддержал комитет Госсобрания республики. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании.

«Если в населённом пункте нет людей и инфраструктуры, он не должен создавать путаницу в реестрах», — объяснил председатель Госсобрания Башкортостана Андрей Назаров.

В Татышлинском районе предлагается объединить деревню Никольск с селом Верхние Татышлы. Сейчас в Никольске проживают всего 14 человек, а из 32 домов пустуют 22. При этом деревня не может участвовать в программе догазификации из-за отсутствия газораспределительных сетей.

Присоединение к соседнему селу, расположенному примерно в 500 метрах, позволит решить эту проблему. Жители обоих населённых пунктов единогласно поддержали инициативу на публичных слушаниях.

В Абзелиловском районе хотят упразднить кордон Крутой Лог, появившийся в 1930-х годах для сотрудников Башкирского государственного природного заповедника. После сокращения штата лесников в 2000-х населённый пункт опустел. Сейчас там нет ни постоянных жителей, ни частных домовладений.

С карты республики также могут исчезнуть деревня Сашино в Фёдоровском районе, основанная ещё в XIX веке, и деревня Япрыковского пожарного депо в Туймазинском районе. В обеих давно никто не живёт, социальная и инженерная инфраструктура отсутствует. Власти считают, что их упразднение не повлечёт негативных последствий для населения.

Ранее сообщалось, что в России за год упразднили более 100 опустевших деревень и сёл. Лидером второй год подряд может стать Костромская область. В 2026 году там уже упразднили 21 населённый пункт