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Регион
Опубликовано 24 сентября, 18:11

Три евродепутата призвали ЕС разрешить бензин E20 ради снижения цен

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Трое депутатов Европарламента от немецкого ХДС призвали Еврокомиссию разрешить использование бензина с содержанием этанола до 20%, рассчитывая таким образом снизить цены на заправках. Об этом сообщает Bild со ссылкой на письмо политиков председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

Авторами инициативы стали Петер Лизе, Йенс Гизеке и Норберт Линс. По их мнению, топливо E20 позволит уменьшить зависимость Евросоюза от дорогостоящего импорта нефти и сократить стоимость бензина.

Сейчас нормы ЕС допускают содержание этанола в бензине не более 10%. Для появления E20 на европейских заправках Брюсселю придётся изменить действующие требования к топливу.

При этом экономический эффект такой меры остаётся спорным. Этанол содержит меньше энергии, чем обычный бензин, поэтому при использовании E20 расход топлива может вырасти примерно на 3%. По оценкам экспертов, реальная выгода для автомобилиста появится только в том случае, если новый бензин будет дешевле примерно на шесть-семь евроцентов за литр.

E20 уже используется в ряде стран за пределами Евросоюза, включая Индию, Таиланд и Бразилию. В ЕС пока разрешена лишь смесь с меньшей долей этанола.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон также обратился к Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно смягчить европейские требования к топливу ради снижения цен. Глава республики предлагал ослабить нормы качества горючего и требования к доле биотоплива в дизеле, чтобы увеличить выпуск нефтепродуктов.

Главные новости о ценах на топливо, энергетике и мировой экономике — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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