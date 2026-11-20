Популярная блогерша Ката Аматиста скончалась в 25 лет после продолжительной борьбы с раком головного мозга. О смерти девушки сообщила её семья, пишет Dexerto.

«Сегодня Ката покинула этот материальный мир. Её тело обрело покой, но её свет, любовь и всё прекрасное, что она посеяла в этом мире, навсегда останется с каждым из нас», — говорится в сообщении близких блогерши.

Настоящее имя девушки — Каталина Фернандес. О своём диагнозе она впервые рассказала летом 2023 года. Врачи обнаружили у неё медуллобластому — злокачественную опухоль головного мозга.

За три года лечения Ката перенесла операцию и проходила химиотерапию. Она продолжала вести социальные сети, рассказывая подписчикам о медицинских процедурах и повседневной жизни.

Родные подчеркнули, что даже тяжёлая болезнь не стала для девушки единственным смыслом существования. Она старалась радоваться каждому дню и хотела, чтобы её помнили не только по истории борьбы с раком.

О смерти Каты семья объявила 12 ноября. Её публикации в TikTok и YouTube собрали многомиллионную аудиторию.