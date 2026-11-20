Три года боролась с раком мозга: В 25 лет умерла популярная блогерша Ката Аматиста
Блогерша Ката Аматиста скончалась от рака мозга в возрасте 25 лет
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ cataamatista
Популярная блогерша Ката Аматиста скончалась в 25 лет после продолжительной борьбы с раком головного мозга. О смерти девушки сообщила её семья, пишет Dexerto.
«Сегодня Ката покинула этот материальный мир. Её тело обрело покой, но её свет, любовь и всё прекрасное, что она посеяла в этом мире, навсегда останется с каждым из нас», — говорится в сообщении близких блогерши.
Настоящее имя девушки — Каталина Фернандес. О своём диагнозе она впервые рассказала летом 2023 года. Врачи обнаружили у неё медуллобластому — злокачественную опухоль головного мозга.
За три года лечения Ката перенесла операцию и проходила химиотерапию. Она продолжала вести социальные сети, рассказывая подписчикам о медицинских процедурах и повседневной жизни.
Родные подчеркнули, что даже тяжёлая болезнь не стала для девушки единственным смыслом существования. Она старалась радоваться каждому дню и хотела, чтобы её помнили не только по истории борьбы с раком.
О смерти Каты семья объявила 12 ноября. Её публикации в TikTok и YouTube собрали многомиллионную аудиторию.
Ранее Life.ru сообщал о смерти 26-летней американской блогерши Сидни Тоул, которая также рассказывала подписчикам о жизни с онкологическим заболеванием. Девушка открыто делилась своей историей и стремилась разрушить стереотипы о людях с раком.