Украинских беженцев в Ирландии переселяют из гостиниц и гостевых домов в переоборудованные конные и спортивные комплексы. Новые жильцы уже показывают в соцсетях свои комнаты и снимают румтуры, а некоторые планируют устраивать вечеринки с соседями по блоку. Об этом сообщает SHOT.

Украинских беженцев в Ирландии переселяют в бывшие конные клубы. Видео © SHOT

По информации Telegram-канала, бывшие спортивные объекты превратили во временные центры размещения. Помещения разделили на блоки по три комнаты, обставленные минимальным количеством мебели. Сюда направляют украинцев, которым ирландские власти перестают оплачивать проживание в отелях и гостевых домах.

Программу гостиничного размещения начали сворачивать в августе. Полностью завершить её планируют к марту 2027 года. Всего под переселение могут попасть около 16 тысяч человек.

Тем, кто лишается оплачиваемого государством жилья, предлагают самостоятельно искать крышу над головой. При соблюдении определённых условий они могут рассчитывать на временное размещение сроком на 30 дней.

При этом отказ от предложенного властями варианта проживания может обернуться тем, что другого места для переселения уже не предоставят. Поэтому после окончания месячного срока перед беженцами встаёт вопрос дальнейшего проживания.

Ранее в Австрии предложили отправлять сирийцев и афганцев из Европы на Украину. По мнению автора идеи, Киев должен принять их в качестве своеобразной компенсации за финансовую помощь ЕС.