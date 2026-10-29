Три мирных жителя ранены при атаках дронов на Белгородскую область

Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. В Грайвороне пострадал мужчина, а в Шебекине дрон ударил по микроавтобусу, ранив ещё двух человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В Грайвороне FPV-беспилотник атаковал мужчину. В результате взрыва он получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки и спины. Ещё одна атака произошла в Шебекине. Там беспилотник нанёс удар по микроавтобусу, в котором находились мирные жители. Ранения получили мужчина и женщина.

По информации оперативного штаба, у обоих пострадавших диагностированы слепые осколочные ранения лица, рук и ног. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Сведения о тяжести состояния раненых и повреждениях микроавтобуса уточняются.

Ранее в селе Вознесеновка Шебекинского округа три человека получили ранения при атаке FPV-дрона на автомобиль. 28 октября беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадали двое мужчин и женщина. Автомобиль полностью сгорел. В тот же день в Грайвороне дрон атаковал велосипедиста, которого с множественными осколочными ранениями доставили в реанимацию.