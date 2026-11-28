Три кроссовера Haval в России подорожали на 100–300 тысяч рублей после пересмотра цен. Обновлённые прайс-листы появились на официальном сайте марки. Корректировку объяснили исчезновением из каталога автомобилей прежних модельных годов, тогда как цены на машины 2026 модельного года не изменились.

Сильнее всего выросла начальная стоимость Haval Dargo — сразу на 300 тысяч рублей, до 3 499 000 рублей. Из продажи убрали более доступные переднеприводные версии 2025 модельного года. Теперь кроссовер представлен только в полноприводном исполнении с двигателем мощностью 200 лошадиных сил. Кроме того, из линейки исчез Dargo X, место которого занял Haval H7.

Стартовая цена Haval F7 увеличилась на 100 тысяч рублей и достигла 2 999 000 рублей. Подорожание на такую же сумму коснулось всех пяти комплектаций обновлённого кроссовера по сравнению с версиями 2024 модельного года.

Купеобразный Haval F7x прибавил в цене 200 тысяч рублей. Теперь за него просят от 3 799 000 рублей. Пересмотр стоимости затронул обе комплектации модели, оснащённые двигателем мощностью 231 лошадиная сила.

Пересмотр цен Haval происходит на фоне общего удорожания автомобильного рынка. В сентябре Life.ru сообщал, что за пять лет средняя стоимость нового автомобиля в России увеличилась почти вдвое — с 1,68 миллиона рублей в 2020 году до 3,29 миллиона в 2025-м.