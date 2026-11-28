Россиянам, которые планируют приобрести иномарку через Киргизию, стоит поторопиться с покупкой до конца 2026 года. В январе стоимость импортных машин вырастет на фоне ужесточения требований к поставкам и оформлению транспорта, прогнозирует эксперт журнала «За рулём» Сергей Зиновьев.

С 1 января 2027 года китайские власти потребуют от автопроизводителей документально подтверждать наличие сервисных центров за рубежом и их способность обслуживать проданные машины. Одновременно Минпромторг РФ готовится ввести обязательную идентификацию ввозимых автомобилей. Законодательную базу уже подготовили, сейчас согласовываются сроки внедрения новых требований.

Преимуществом покупки машины в Киргизии Зиновьев назвал нахождение страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что упрощает оформление документов. Кроме того, доставка автомобиля обычно занимает не более двух недель. Помимо стоимости самой иномарки, покупателю предстоит оплатить утильсбор, перевозку, получение свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и электронного паспорта автомобиля (ЭПТС).

Некоторые импортёры занижают стоимость машин в сопроводительных документах, чтобы сократить таможенные платежи. Минпромторг ещё с весны пытается устранить эту лазейку, однако согласование изменений продолжается. Особенно популярен киргизский маршрут среди покупателей мощных иномарок — за девять месяцев 2026 года на автомобили с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил пришлось 76% таких поставок.