Три очка Толчинского помогли «Металлургу» обыграть «Амур» в стартовом матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» со счётом 4:2 обыграл хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Это была первая игра для обеих команд в новом сезоне. Главным героем матча стал нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский — он набрал три очка.

Шайбы у победителей забросили Нэйтан Тодд (8-я минута), Даниил Вовченко (11), Руслан Исхаков (29) и Сергей Толчинский (43). У «Амура» отличились Егор Рыков (14) и Кирилл Пилипенко (39). Соперники встретятся снова — матч-реванш пройдёт в Магнитогорске 8 сентября.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о старте сезона КХЛ-2026/27. В новом чемпионате участвуют 22 клуба, каждый проведёт по 68 матчей, регулярный сезон завершится 20 марта 2027 года, а плей-офф за Кубок Гагарина начнётся 23 марта.