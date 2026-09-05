СКА вырвал победу у «Лады» в овертайме на старте сезона КХЛ

Петербургский СКА начал новый сезон Континентальной хоккейной лиги с волевой победы над тольяттинской «Ладой». Матч на «СКА Арене» завершился в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Счёт на седьмой минуте открыл защитник СКА Сергей Сапего, однако ещё до первого перерыва гости перевернули игру. Андрей Чивилев сравнял результат, а Райли Савчук вывел «Ладу» вперёд — 2:1.

Во втором периоде Сергей Плотников восстановил равенство. После перерыва Бен Кинг вновь обеспечил тольяттинцам преимущество, однако на 56-й минуте Василий Атанасов перевёл встречу в овертайм.

Победную шайбу на 63-й минуте забросил 20-летний Матвей Короткий. В результате СКА дважды отыгрывался по ходу матча и всё-таки добился победы — 4:3.

Следующий матч петербуржцы проведут 7 сентября дома против московского «Динамо». «Лада» в тот же день сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью».

В других встречах стартового игрового дня «Салават Юлаев» победил «Северсталь» со счётом 3:2, а «Ак Барс» по буллитам оказался сильнее «Сибири» — 4:3.

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