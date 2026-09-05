«Торпедо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ благодаря голу 17-летнего Скворцова

Сергей Скворцов забросил победную шайбу в своём первом матче в КХЛ. Благодаря голу 17-летнего форварда нижегородское «Торпедо» обыграло московский «Спартак» со счётом 1:0. Встреча прошла на столичной арене «Мегаспорт».

Скворцов отличился на 18-й минуте после передач Лукаса Геръяскина и Павла Красковского — этот гол остался единственным. Сохранить минимальное преимущество гостям помог Денис Костин. Голкипер «Торпедо» провёл матч без пропущенных шайб.

Игра также пошла в зачёт Кубка Первых — сезонного турнира, приуроченного к 80-летию отечественного хоккея. В нём участвуют «Торпедо», «Спартак», ЦСКА, московское «Динамо», СКА и «Автомобилист». Команды выходят на лёд в специальных ретро-свитерах. Победителя определят по итогам первых домашних и гостевых матчей участников между собой.