Три прибавки за год: В Соцфонде рассказали о пенсиях в новых регионах
Соцфонд рассказал, как повышали пенсии в новых регионах в 2026 году
Обложка © Life.ru
Пенсионные выплаты жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2026 году повышались в три этапа. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Социального фонда России.
«Как и по всей России, в этом году выплаты пенсионеров из новых субъектов были повышены трижды: на 7,6% в январе, на 6,8% в апреле и в августе — в соответствии с поступлением взносов работодателей», — рассказали в фонде.
Данные ведомство привело 30 сентября, когда в России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, что средняя пенсия работающих граждан уже превысила 30 тысяч рублей в десяти российских регионах. Самые высокие выплаты по итогам августа зафиксировали на Чукотке, в Ненецком автономном округе и Магаданской области.
Больше новостей об индексации пенсий, пособиях и других выплатах — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.