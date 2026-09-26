Три против десяти: Танкисты Додосова разгромили роту ВСУ без единой потери
Герой России Додосов разгромил танковую роту ВСУ тремя машинами
Три российских танка под командованием Ивана Додосова разгромили роту ВСУ из десяти боевых машин, не понеся потерь. Бой произошёл в мае 2022 года во время освобождения Попасной в ЛНР, рассказали в телеграм-канале «Всероссийское Казачье Общество».
Видео © Telegram/Всероссийское Казачье Общество
Подразделению предстояло прорвать заранее подготовленную оборону противника. После неудачных попыток атаковать напрямую Додосов повёл взвод из трёх машин через лес, чтобы обойти позиции ВСУ и выйти им в тыл.
На новом направлении российские бойцы столкнулись с украинской танковой ротой. Против десяти машин Додосов применил тактику «танковой карусели»: экипажи поочерёдно открывали огонь, меняли позиции и уходили на перезарядку.
Манёвр не позволил противнику определить численность атакующей группы и организовать ответные действия. В результате восемь танков ВСУ были уничтожены, ещё два достались российским военным как трофеи после сдачи их экипажей.
Успешный прорыв позволил основным силам продолжить продвижение в сторону Лисичанска. За мужество и героизм Иван Додосов получил звание Героя России и медаль «Золотая Звезда».
Во время боя офицер находился в звании майора и командовал танковым батальоном 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО. В 2024 году Додосов стал подполковником.
Ранее российский танкист Дмитрий Ксензов с позывным Тёмный под плотным огнём выбрался из люка и уничтожил расчёт ВСУ. Его действия спасли колонну и позволили пехоте закрепиться на рубежах.
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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)