Три против десяти: Танкисты Додосова разгромили роту ВСУ без единой потери

Три российских танка под командованием Ивана Додосова разгромили роту ВСУ из десяти боевых машин, не понеся потерь. Бой произошёл в мае 2022 года во время освобождения Попасной в ЛНР, рассказали в телеграм-канале «Всероссийское Казачье Общество».

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Подразделению предстояло прорвать заранее подготовленную оборону противника. После неудачных попыток атаковать напрямую Додосов повёл взвод из трёх машин через лес, чтобы обойти позиции ВСУ и выйти им в тыл.

На новом направлении российские бойцы столкнулись с украинской танковой ротой. Против десяти машин Додосов применил тактику «танковой карусели»: экипажи поочерёдно открывали огонь, меняли позиции и уходили на перезарядку.

Манёвр не позволил противнику определить численность атакующей группы и организовать ответные действия. В результате восемь танков ВСУ были уничтожены, ещё два достались российским военным как трофеи после сдачи их экипажей.

Успешный прорыв позволил основным силам продолжить продвижение в сторону Лисичанска. За мужество и героизм Иван Додосов получил звание Героя России и медаль «Золотая Звезда».

Во время боя офицер находился в звании майора и командовал танковым батальоном 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО. В 2024 году Додосов стал подполковником.

Ранее российский танкист Дмитрий Ксензов с позывным Тёмный под плотным огнём выбрался из люка и уничтожил расчёт ВСУ. Его действия спасли колонну и позволили пехоте закрепиться на рубежах.