В Донецке произошли новые перебои с электричеством. Без света частично остались жители Киевского, Куйбышевского и Ленинского районов города. Энергетики уже приступили к восстановлению подачи электроэнергии, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

По информации компании «Донецкэнерго», входящей в АО «Юго-Западная ЭСК», отключения затронули сразу три района столицы ДНР. Специалисты работают над возвращением электроснабжения потребителям.

Ранее в тот же день Кулемзин сообщил о перебоях в Пролетарском районе Донецка. Из-за превышения допустимой нагрузки на электросети там отключились 57 трансформаторных подстанций, оставив без света более 14,3 тысячи абонентов.

С подобными проблемами жители города сталкивались и в октябре. Так, 14 октября из-за перегрузки электросетей в Кировском и Куйбышевском районах Донецка отключились 97 трансформаторных подстанций, оставив без электричества 10,6 тысячи абонентов. Аварийные бригады приступили к восстановлению подачи электроэнергии, однако на момент сообщения сроки завершения работ не назывались.

Начало октября оказалось особенно сложным для энергетической системы республики. После ночных ударов ВСУ по объектам инфраструктуры в ДНР произошли масштабные отключения электричества. Повреждения затронули не только жилые кварталы, но и системы жизнеобеспечения, работа которых зависит от стабильной подачи электроэнергии.