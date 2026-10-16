Три района Коми остались без связи из-за повреждения оптоволоконного кабеля

Три района Республики Коми остались без связи после повреждения магистрального оптоволоконного кабеля. Предположительно, линию перебила неизвестная техника во время земляных работ. Об этом сообщили в региональном Минцифры.

Авария произошла днём 15 октября на участке Печора — Сыня. Перебои затронули Усинский, Интинский и Воркутинский районы. По информации ведомства, специалисты «Ростелекома» приступили к поиску места обрыва и восстановлению магистрали.

Повреждённый участок обнаружили в труднодоступной местности в 53 километрах от Печоры. Чтобы добраться до него, аварийной бригаде пришлось преодолеть почти семь километров пешком вдоль железнодорожных путей. Для проведения работ также направили специалистов из Инты.

Ремонт осложняет состояние грунта. Глинистая почва и многочисленные лужи в низинах мешают обследовать территорию и добраться до кабеля. Связисты продолжают искать его повреждённые концы, чтобы приступить к устранению обрыва линии.

Точная причина аварии пока не установлена. В местном Минцифры допускают, что кабель могли повредить во время земляных работ с применением неустановленной техники. Обстоятельства происшествия выясняются. По последним опубликованным данным, восстановительные работы продолжаются. Точные сроки возобновления связи пока не названы.

Ранее Life.ru рассказывал, что повреждение магистральных линий связи на Сахалине и в Хабаровском крае привело к перебоям с интернетом на Дальнем Востоке. В одном случае причиной стала спиленная опора, в другом — повреждённый кабель. Специалистам удалось восстановить соединение в течение часа.