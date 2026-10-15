В Донецке почти 5 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
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В Кировском районе Донецка почти пять тысяч абонентов остались без электричества из-за аварийного отключения 58 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные энергетической компании «Донецкэнерго».
По информации филиала АО «Юго-Западная ЭСК», неполадки затронули сразу несколько участков электросетей. В результате подача электроэнергии прекратилась для 4700 потребителей.
На месте уже работают специалисты, которые занимаются восстановлением электроснабжения. Когда именно удастся вернуть свет всем абонентам, пока не уточняется.
Причины аварийного отключения в сообщении градоначальника не раскрываются.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кировском и Куйбышевском районах Донецка из-за перегрузки электросетей без света остались 10,6 тысячи абонентов. Тогда авария затронула 97 трансформаторных подстанций, после чего энергетики приступили к восстановительным работам.
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