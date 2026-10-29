Три секунды реального ужаса: От создателей Call of Duty требуют вырезать скандальную сцену из игры

В Южной Корее разгорелся скандал вокруг новой Call of Duty: Modern Warfare 4. Разработчики включили в игру настоящие кадры массовой давки в Сеуле, унёсшей жизни сотен людей в 2022 году. Родственники погибших потребовали удалить эти сцены из игры. Об этом сообщает The Guardian.

Спорные фрагменты появились во вступительном ролике шутера, посвящённого вымышленному вторжению Северной Кореи. Для изображения последствий боевых действий создатели использовали архивные записи, сделанные во время трагедии в районе Итхэвон.

На нескольких секундах видео запечатлены попытки реанимировать пострадавших, тела людей на дороге и эвакуация раненых. Южнокорейские игроки узнали реальные кадры, после чего история получила широкую огласку.

Родственники жертв выразили возмущение решением разработчиков. По их мнению, превращение настоящей катастрофы в элемент развлечения причиняет дополнительную боль семьям погибших и людям, пережившим трагедию. Они потребовали убрать видеозаписи из игры. С аналогичным призывом выступила Корейская ассоциация пользователей видеоигр.

Издатель Activision признал использование архивных новостных материалов, объяснив это необходимостью раскрыть вымышленный сюжет. В компании заверили, что не собирались принижать значение трагедии.

Давка произошла 29 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина. Тогда погибли 158 человек, ещё двоих позднее признали жертвами катастрофы. Большинство погибших — молодые люди, среди которых были и россияне.