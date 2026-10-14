Три школы в Хакасии перешли на дистант из-за нашествия медведей

В Хакасии из-за участившихся выходов медведей к людям сразу три школы перевели на дистанционное обучение. О решении сообщил глава Саяногорска Евгений Молодняков, позднее ситуацию прокомментировал руководитель республики Валентин Коновалов.

С 12 октября дома занимаются ученики Майнской средней школы, лицея «Эврика» и Черёмушкинской школы № 1. Власти решили временно отказаться от очных уроков, чтобы дети не столкнулись с хищниками по дороге в учебные заведения. При этом школьникам напомнили, что дистанционный формат не означает начала каникул.

Поводом для ограничений стало появление бурого медведя возле жилых домов в Черёмушках 8 октября. Опасного зверя ликвидировали, однако уже на следующий день родители не отпустили на занятия более 90 детей. После этого местная администрация совместно с республиканским Минобразования приняла дополнительные меры безопасности.

Вернуться за парты ученики смогут уже 19 октября, если ситуация в населённых пунктах нормализуется. Между тем, согласно сводке администрации Саяногорска, в ночь на 14 октября поступили новые сообщения о появлении хищников в Майна. Местные жители заметили зверя возле жилого дома на улице Короленко, а на улице Репина обнаружили следы его присутствия.

В Хакасии ещё в сентябре ввели режим повышенной готовности из-за участившихся встреч людей с бурыми медведями. Численность этих животных в регионе превышает 2,2 тысячи особей, увеличившись более чем на треть по сравнению с 2022 годом. К 7 октября в рамках регулирования популяции охотники отстрелили 204 хищника.

Аналогичные меры безопасности уже приходилось принимать и в других сибирских регионах. Ранее Life.ru писал о переводе школьников на дистанционное обучение в Иркутской области. В посёлке Радищев занятия перенесли домой после того, как медведя обнаружили непосредственно на территории учебного заведения. На поиски опасного животного тогда направили охотников.