Три складских помещения загорелись после российских ударов в Вышгородском районе Киевской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ведомства, в результате обстрела на территории района возникли пожары сразу в трёх складских зданиях. Судя по опубликованным спасателями фотографиям, сооружения получили серьёзные повреждения и практически полностью разрушены.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Сейчас на месте происшествия продолжается разбор завалов и обследование территории.

Три склада сгорели после российских ударов в Киевской области. Фото © Telegram / ГСЧС Украины

Что именно находилось внутри складов, украинские власти пока не уточнили. При этом на месте работают специалисты нескольких служб, которые проводят замеры качества воздуха. Некоторые из них используют противогазы.