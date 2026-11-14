Три склада превратились в пепелище после ударов под Киевом, идут замеры воздуха
Обложка © Telegram / ГСЧС Украины
Три складских помещения загорелись после российских ударов в Вышгородском районе Киевской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По информации ведомства, в результате обстрела на территории района возникли пожары сразу в трёх складских зданиях. Судя по опубликованным спасателями фотографиям, сооружения получили серьёзные повреждения и практически полностью разрушены.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Сейчас на месте происшествия продолжается разбор завалов и обследование территории.
Три склада сгорели после российских ударов в Киевской области. Фото © Telegram / ГСЧС Украины
Что именно находилось внутри складов, украинские власти пока не уточнили. При этом на месте работают специалисты нескольких служб, которые проводят замеры качества воздуха. Некоторые из них используют противогазы.
Кроме того, Life.ru рассказывал о крупном пожаре на нефтегазовом предприятии в Днепропетровской области. Возгорание произошло 11 ноября после атаки беспилотников. Представители «Нафтогаза» подтвердили повреждение оборудования, но не уточнили стоимость ущерба и сроки восстановления.