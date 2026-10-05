Три укрытия вместо 30: Власти Сумской области растаскали военный бюджет

Военную администрацию Сумской области Украины обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на установку мобильных укрытий. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах. По его словам, подрядчик выполнил лишь небольшую часть запланированных работ.

«Из 30 запланированных защитных сооружений подрядчик установил всего три», — сказал собеседник агентства. Сумма предполагаемого хищения и название подрядной организации в сообщении не приводятся.

Ранее Life.ru рассказывал, что в подразделениях ВСУ в Сумской области участились случаи заражения листериозом — тяжёлой бактериальной инфекцией. Военнослужащие могли приносить инфекцию с позиций, где они длительное время находятся в сложных условиях.