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Опубликовано 5 октября, 12:10

Три укрытия вместо 30: Власти Сумской области растаскали военный бюджет

Администрация Сумской области разворовала деньги на мобильные укрытия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_DRONE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_DRONE

Военную администрацию Сумской области Украины обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на установку мобильных укрытий. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах. По его словам, подрядчик выполнил лишь небольшую часть запланированных работ.

«Из 30 запланированных защитных сооружений подрядчик установил всего три», — сказал собеседник агентства. Сумма предполагаемого хищения и название подрядной организации в сообщении не приводятся.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в подразделениях ВСУ в Сумской области участились случаи заражения листериозом — тяжёлой бактериальной инфекцией. Военнослужащие могли приносить инфекцию с позиций, где они длительное время находятся в сложных условиях.

Больше новостей о политической ситуации на Украине и решениях её властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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