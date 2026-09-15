Триггеры, компании и ритуалы: Нарколог объяснил, как победить тягу к алкоголю

Алкоголь является нейротоксичным веществом, поэтому врачи рекомендуют полностью отказаться от него или свести употребление к абсолютному минимуму. Главный внештатный специалист Минздрава Московской области, психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал «Радио 1», как правильно выстроить процесс отказа от спиртного и избежать внезапных срывов.

Первое и базовое правило — не держать алкоголь дома. Это касается как повседневной жизни, так и проведения праздников. Вместо спиртного на стол лучше подавать соки, морсы или безалкогольные коктейли. Если у человека сформировался устойчивый ритуал «расслабления» с бокалом вина по вечерам, врач советует заменить его на здоровые альтернативы: тренировку, прогулку на свежем воздухе или дыхательные упражнения.

Вторая важная составляющая успеха — выбор правильного социального окружения. Холдин подчеркнул необходимость дистанцироваться от пьющих компаний. Вместо этого рекомендуется найти единомышленников с близкими здоровыми интересами, будь то спорт, творчество, искусство или путешествия. Смена круга общения существенно снижает социальное давление и риск возвращения к старой привычке.

Третьим инструментом нарколог назвал ведение специального дневника. В него следует записывать ситуации, эмоции или компании, которые провоцируют желание выпить. Анализ таких триггеров позволяет либо избегать их в будущем, либо заранее продумывать стратегию поведения и планировать уверенный отказ от спиртного в сложных обстоятельствах.

Ранее Life.ru рассказывал, что потребление алкоголя в России достигло 30-летнего минимума. С начала 2026 года объём потребления снизился на 0,54 литра. В последний раз сопоставимый уровень фиксировали в 1996 году.