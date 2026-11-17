Республиканцы в Сенате США представили проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год, предусматривающий расходы почти в $1,1 трлн. Средства предлагается направить на нужды Пентагона и американского разведывательного сообщества, следует из документов комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса.

«Законопроект об оборонных ассигнованиях на 2027 финансовый год предусматривает почти $1,1 трлн дискреционного финансирования для Министерства обороны и разведывательного сообщества США», — говорится в пояснительной записке.

Предложенная сумма является рекордной для американского военного бюджета. Законодатели намерены увеличить финансирование производства боеприпасов, противоракетной обороны, строительства военных кораблей и разработки перспективных вооружений.

На закупку боеприпасов и расширение их производства предусмотрено $47,2 млрд. Ещё $35,6 млрд предлагается направить на противовоздушную и противоракетную оборону, включая дополнительные перехватчики и развитие системы Golden Dome. Финансирование строительства кораблей оценивается в $42 млрд.

Отдельная статья расходов касается международной военной помощи. На программу содействия безопасности Украины сенаторы предложили выделить $750 млн, а на поддержку государств Балтии — $175 млн.

Кроме того, проект предусматривает $202,9 млрд на денежное довольствие и социальные гарантии военнослужащих. В эту сумму включены средства на повышение их зарплат на 3,6%.

Документ пока представляет собой законодательную инициативу. Для окончательного утверждения расходов необходимо согласование бюджетных законопроектов в Конгрессе США.

Ранее Life.ru сообщал, что военная кампания США против Ирана обошлась Пентагону примерно в $38 млрд. Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса, в эту сумму вошли затраты на восполнение запасов боеприпасов, замену утраченной техники, топливо и боевые вылеты авиации.