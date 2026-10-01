Триллионный щит с дырой? Аналитик оценила перспективы «Золотого купола» Трампа

Американский «Золотой купол» вряд ли сможет обеспечить США заявленную практически абсолютную защиту от ракетных угроз. Такое мнение высказала директор отдела военного анализа американского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в интервью RG.ru.

По оценке эксперта, первоначальная концепция слишком амбициозна, а её реализации мешают технологическая сложность и огромная стоимость. При этом отдельные элементы проекта, включая новые спутники, сенсоры и средства перехвата, вероятно, всё же появятся и смогут несколько усилить американскую ПРО.

«Золотой купол» предусматривает создание многоуровневой системы обороны, часть компонентов которой предполагается разместить в космосе. Кавана отметила, что американские власти представляют проект как оборонительный, однако Москва и Пекин воспринимают его как потенциальную угрозу.

Эксперт объяснила это тем, что некоторые элементы системы могут иметь двойное назначение. Кроме того, попытка получить практически непробиваемую противоракетную защиту, по её мнению, способна снизить для Вашингтона ощущение риска при принятии более жёстких внешнеполитических решений.

Кавана также связала развитие проекта с дальнейшей милитаризацией космоса. По её оценке, Вашингтон рассматривает эту сферу как одно из направлений, где всё ещё рассчитывает сохранить преимущество над Китаем.

Ранее Life.ru рассказывал, что США разместили первое космическое оружие и одновременно развивают спутниковую инфраструктуру для «Золотого купола». Американская сторона не раскрыла характеристики выведенной на орбиту системы.