В Калининградской области нашли чашечный камень, который мог попасть из языческого культового места пруссов ещё в XIX веке. Сейчас предмет с рукотворными углублениями изучает директор музея «Вайденен» Александр Лопатко.

Камень обнаружили на территории музейного комплекса в Зеленоградском районе. Лопатко предполагает, что прежде он находился в кладке амбарных стен. Постройку разрушили в послевоенные годы, а саму находку могли привезти туда во время строительства здания в конце XIX века.

Определить назначение предмета пока не удалось. По одной из версий литовских исследователей, нанесённые на него углубления соответствуют лунным циклам, а сам камень мог служить календарём. Лопатко также допускает его использование в языческих обрядах.

Ранее на поверхности Марса обнаружили необычные каменные образования, напоминающие рукотворные узоры. Загадочные цепочки валунов удалось рассмотреть на фотографиях, полученных в августе 2024 года с помощью камеры HiRISE орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Необычный участок расположен на равнине Дедалия в вулканической области Фарсида. Каменные полосы плавно изгибаются, повторяя очертания окружающего рельефа.