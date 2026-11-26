На астероиде Диморфос обнаружили гигантский кратер размером со спортивный стадион, который оставил после себя американский космический аппарат DART. Первые подробные снимки последствий столкновения спустя четыре года после эксперимента опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА).

Фотографии передал на Землю исследовательский зонд Hera. Выяснилось, что удар не только изменил форму 151-метрового небесного тела, но и заставил его хаотично вращаться. Кроме того, учёные обнаружили вокруг Диморфоса и его более крупного соседа Дидимоса сотни каменных обломков размером в несколько метров.

«Поверхность, по которой пришёлся удар DART, превратилась в кратер размером со спортивный стадион, простирающийся на всю ширину астероида», — рассказал научный руководитель миссии Hera Патрик Мишель.

NASA провело эксперимент 26 сентября 2022 года, чтобы проверить возможность изменения траектории небесных тел для защиты Земли. В результате столкновения период обращения Диморфоса вокруг Дидимоса сократился на 33 минуты, что значительно превзошло первоначальные прогнозы. Сам астероид угрозы нашей планете не представлял.

В декабре Hera приблизится к астероидам на расстояние около 13 километров, что позволит получить более детальные снимки. В январе 2027 года специалисты планируют задействовать два миниатюрных спутника для изучения внутреннего строения и состава небесных тел.

Ещё в сентябре 2025 года физик Натан Эйсмонт рассказал Life.ru об альтернативных способах защиты от опасных астероидов. По словам учёного, кинетический удар космическим аппаратом считается более безопасным методом отклонения небесного тела, чем применение ядерного заряда. В марте 2024 года учёные предположили, что столкновение с аппаратом DART привело к глобальной деформации Диморфоса. Исследователи также выяснили, что астероид по своему строению напоминает рыхлое скопление камней, а не монолитную скалу. Теперь специалисты получили возможность непосредственно изучить последствия эксперимента.