Один человек погиб, ещё шестеро получили ранения, в том числе трое детей, в результате украинских атак на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА атаковал легковой автомобиль. К несчастью, погиб 28-летний мужчина», — говорится в тексте.

Украинские боевики также атаковали ночью частный дом в Белокуракинском муниципальном округе. Находившаяся там семья спала. Ранения получили 13-летняя девочка и трое взрослых. Кроме того, под удар противника попал дом в Белокуракинском муниципальном округе — пострадали 15-летний и 16-летний подростки.

Под удары, по словам руководителя республики, попали не только населённые пункты, но и объекты энергетической инфраструктуры. Повреждения привели к масштабным перебоям с электроснабжением.

Без электричества остались около 160 тысяч потребителей в Северодонецкой агломерации. Данные о масштабах отключений привёл Пасечник.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае при массированной атаке беспилотников повреждения получили несколько промышленных площадок, есть погибший и двое раненых. Российские силы ПВО сбили над регионом 56 дронов.