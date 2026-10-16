Трое экс-руководителей ФГУП Минтранса получили до 7,5 года за мошенничество

Трое бывших руководителей подведомственного Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» получили от 6,5 до 7,5 года колонии по делу о мошенничестве с государственным контрактом почти на 100 млн рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Суд над экс-руководителями предприятия «ЗащитаИнфоТранс». Видео © ФСБ России

По делу осуждены бывший генеральный директор предприятия Юрий Спасский, его заместитель Виктор Парахин и руководитель проектов Роман Лаврентьев. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ФСБ и Следственного комитета, в конце 2020 года фигуранты убедили руководство Минтранса заключить контракт на доработку единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. Изменения предназначались для обмена данными между ведомствами во время пандемии коронавируса.

Следствие установило, что необходимые функции к тому моменту уже несколько месяцев использовались в системе. Затем «ЗащитаИнфоТранс» заключила субподрядный договор с аффилированным ООО «Инфорион», а ранее реализованные доработки, по версии обвинения, выдали за результат работы подрядчика.

Преступную схему выявили сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом. Уголовное дело было возбуждено в конце 2023 года.

Симоновский суд Москвы назначил Спасскому 7,5 года колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей. Парахин получил семь лет и такой же штраф, Лаврентьев — 6,5 года колонии и штраф 500 тысяч рублей. Мосгорсуд оставил приговор без изменения.

Дело также стало основанием для антикоррупционного иска Генпрокуратуры. В апреле Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего замглавы Минтранса Алексея Семёнова, бывших руководителей «ЗащитаИнфоТранса» и связанных с ними лиц общей стоимостью свыше 6 млрд рублей.