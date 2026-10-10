Сбежавший из России экс-министр связи Никифоров был замечен в Барселоне

Бывшего министра связи России Николая Никифорова, объявленного в розыск по делу финансовой пирамиды Finiko, предположительно, заметили в Барселоне. Тем временем его деловой партнёр, архитектор Азат Тухватуллин, остаётся в СИЗО и ожидает рассмотрения жалобы на арест.

Никифоров на этой неделе прибыл в Испанию с Кипра, совершив пересадку в одной из европейских стран, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники журналистов утверждают, что бывший чиновник остановился в обычной городской гостинице. Но Барселона может оказаться лишь промежуточной точкой его маршрута. При этом у экс-министра имеется недвижимость в Испании, приобретённая после его ухода с государственной службы. Кроме того, с ним связывают несколько инвестиционных проектов в этой стране.

Никифоров покинул Россию незадолго до задержания Тухватуллина. Последний находится под арестом с начала сентября по обвинению его в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Защита добивается пересмотра меры пресечения. Ожидается, что Мосгорсуд может заняться апелляцией на следующей неделе. Однако официальная дата заседания пока не назначена.

Ранее Life.ru сообщал об аресте долей Никифорова в семи российских компаниях. 17 сентября Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие также вменяет ему организацию преступного сообщества и считает одним из создателей Finiko. По данным МВД, пирамида действовала с 2018 по 2021 год и затронула жителей большинства регионов России и более 100 иностранных государств. Размер ущерба оценивается более чем в 5 млрд рублей, а число потерпевших составляет примерно 7,7 тысячи человек.