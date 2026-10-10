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Регион
Опубликовано 10 октября, 15:30

Сбежавший из России экс-министр связи Никифоров был замечен в Барселоне

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Бывшего министра связи России Николая Никифорова, объявленного в розыск по делу финансовой пирамиды Finiko, предположительно, заметили в Барселоне. Тем временем его деловой партнёр, архитектор Азат Тухватуллин, остаётся в СИЗО и ожидает рассмотрения жалобы на арест.

Никифоров на этой неделе прибыл в Испанию с Кипра, совершив пересадку в одной из европейских стран, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники журналистов утверждают, что бывший чиновник остановился в обычной городской гостинице. Но Барселона может оказаться лишь промежуточной точкой его маршрута. При этом у экс-министра имеется недвижимость в Испании, приобретённая после его ухода с государственной службы. Кроме того, с ним связывают несколько инвестиционных проектов в этой стране.

Никифоров покинул Россию незадолго до задержания Тухватуллина. Последний находится под арестом с начала сентября по обвинению его в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Защита добивается пересмотра меры пресечения. Ожидается, что Мосгорсуд может заняться апелляцией на следующей неделе. Однако официальная дата заседания пока не назначена.

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Ранее Life.ru сообщал об аресте долей Никифорова в семи российских компаниях. 17 сентября Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие также вменяет ему организацию преступного сообщества и считает одним из создателей Finiko. По данным МВД, пирамида действовала с 2018 по 2021 год и затронула жителей большинства регионов России и более 100 иностранных государств. Размер ущерба оценивается более чем в 5 млрд рублей, а число потерпевших составляет примерно 7,7 тысячи человек.

Больше новостей о резонансных уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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