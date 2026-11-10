Плановые работы на предприятии, выпускающем детали для смартфонов Apple, обернулись гибелью сразу трёх человек. Сотрудники завода Tata Electronics на юге Индии потеряли сознание во время очистки промышленного резервуара, спасти их не удалось. Предполагается, что причиной трагедии стало отравление токсичным газом, сообщает The New Indian Express.

Инцидент произошёл вечером 9 ноября на предприятии неподалёку от города Хосур в индийском штате Тамилнад. Трое сотрудников подрядной организации занимались техническим обслуживанием резервуара системы фильтрации сточных вод. По предварительным данным, во время осмотра оборудования рабочие подверглись воздействию опасных испарений.

Как рассказал глава округа Кришнагири Динеш Кумар, первым потерял сознание 28-летний Акмал, заглянувший внутрь резервуара. Двое его коллег, 25-летний Саратхикумар и 32-летний Кавери, попытались помочь пострадавшему, но также лишились сознания. Четвёртый участник рабочей группы поднял тревогу, после чего всех троих доставили в больницу, где врачи констатировали их смерть.

По словам представителя местной администрации, при обслуживании оборудования не были обеспечены надлежащие меры безопасности. Следователям предстоит установить, какой именно газ мог привести к гибели людей и были ли допущены нарушения при организации работ. Окончательную причину смерти определят после судебно-медицинской экспертизы.

Министр промышленности штата Тамилнад Вирудхай Магал Киртхана выразила соболезнования семьям погибших и пообещала разобраться в обстоятельствах случившегося.

«Глубоко опечалена трагической гибелью трёх человек на предприятии Tata Electronics в Хосуре», — написала она.

Киртхана подчеркнула, что безопасность сотрудников должна оставаться безусловным приоритетом для предприятий. По её словам, власти намерены тщательно изучить обстоятельства происшествия и принять меры, которые позволят избежать подобных случаев в будущем.

«Мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем», — добавила представитель правительства штата.

Завод Tata Electronics в районе Хосура производит корпуса и другие комплектующие для смартфонов Apple iPhone. На момент публикации расследование продолжается.

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