На предприятии по производству гранатового сока POM Wonderful в Калифорнии произошла утечка химического раствора. После аварии медицинская помощь понадобилась 58 сотрудникам, причём 11 из них отправили в больницы. Об этом сообщил американский телеканал ABC30 со ссылкой на пожарную службу округа Фресно.

Инцидент произошёл на заводе в городе Дел-Рей. После обнаружения утечки руководство организовало эвакуацию примерно 150 работников из двух зданий. Сотрудники, которые находились рядом с местом происшествия, начали жаловаться на головокружение и трудности с дыханием.

Согласно отчёту компании, из трубопровода вытекло около 3,8 литра чистящего средства BioSide. Раствор содержит 15% надуксусной кислоты. Химикат выходил через небольшое отверстие в трубе, которое, по предварительной версии POM Wonderful, появилось из-за износа оборудования. Однако точную причину повреждения специалисты пока не установили.

Пожарные предполагают, что ухудшение самочувствия сотрудников вызвали пары чистящего раствора. При этом химикаты не проникли в канализацию и близлежащие водоёмы. Спасатели также не обнаружили угрозы для жителей за пределами завода.

В POM Wonderful сообщили, что специалисты устранили повреждение трубопровода и очистили участок, где произошла утечка. Предприятие вернулось к работе уже вечером того же дня.

Ранее Life.ru рассказывал о другой аварии на американском предприятии. В городе Ньюпорт, штат Орегон, на рыбоперерабатывающем заводе Pacific Seafood взорвался резервуар с аммиаком. После взрыва начался пожар, из-за которого местные власти организовали эвакуацию жителей и сотрудников соседних предприятий.