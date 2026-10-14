Трое российских специалистов по ИИ вошли в топ-2% учёных мира

Трое специалистов из России оказались в числе 2% наиболее влиятельных учёных мира по показателям научного цитирования в области искусственного интеллекта. Их имена представлены в обновлённой базе Elsevier.

В список вошёл Иван Оселедец, который возглавляет Институт искусственного интеллекта AIRI и одновременно занимает должность декана факультета ИИ МГУ. Среди отмеченных исследователей также оказался Стаматиос Лефкиммиатис, руководящий департаментом фундаментальных исследований MWS AI.

Третьим представителем российской научной сферы стал Евгений Бурнаев. Он занимает пост директора Центра прикладного искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий.

Международную базу Top 2% Scientists обновляют ежегодно. Её подготовка связана с научным издательством Elsevier и Стэнфордским университетом, признанным в России нежелательной организацией.

При составлении перечня учитывают показатели цитируемости научных публикаций, индекс Хирша и вклад исследователя в совместные работы. Для анализа используются сведения международной базы Scopus, а итоговый показатель отражает прежде всего научное влияние, а не количество опубликованных статей.

Последнее обновление основано на данных по состоянию на 1 августа 2026 года. При этом показатели цитирования охватывают период до конца 2025-го. Авторы проекта отдельно предупреждают, что библиометрические показатели не следует считать абсолютным критерием научных достижений.

Ранее Life.ru рассказывал о планах включить два обязательных модуля по искусственному интеллекту в программы российских вузов. Первый предназначен для всех студентов независимо от специальности, второй будет посвящён использованию нейросетей в конкретной профессиональной области.