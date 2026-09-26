Трое сотрудников скорой ранены при атаке ВСУ в Запорожской области

Фельдшер, медсестра и водитель скорой получили ранения при атаке украинского беспилотника в Запорожской области. Дрон ударил по медицинскому автомобилю возле села Октябрьское, сообщили в региональном Минздраве.

У членов бригады диагностировали травмы разной степени тяжести.

«Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее в Запорожской области при ударе ВСУ по машине скорой помощи погиб водитель. Ещё три человека получили ранения. Атака произошла возле села Малая Белозёрка.