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Опубликовано 8 октября, 22:04

Трое за одним столом: Кремль оценил идею встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Песков: РФ пока не предлагает повестку для встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия на данный момент не выдвигает предложений по повестке возможной трёхсторонней встречи президентов России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, предлагает ли Москва какие-либо идеи для такой встречи.

Ушаков подтвердил встречу Путина и Си на саммите АТЭС
Ушаков подтвердил встречу Путина и Си на саммите АТЭС

Пока конкретные сроки, место и формат возможной встречи не определены.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» поддержал саму идею трёхсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, но подчеркнул, что сначала необходимо определить содержательную повестку. В качестве возможной площадки он назвал саммит АТЭС в Китае 18–19 ноября. Позже помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что практическая подготовка такой встречи пока не ведётся, а её проведение будет зависеть в том числе от участия Трампа и позиции принимающей стороны.

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Никита Никонов
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