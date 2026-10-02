Трофейная рация ВСУ шесть дней передавала российским военным данные о противнике

Захваченная российскими военными рация ВСУ около шести дней передавала информацию о действиях украинских подразделений. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий группировки войск «Центр» Дмитрий Антонов.

По его словам, рацию эвакуировали с позиции ВСУ на Днепропетровском направлении с помощью квадрокоптера Mavic. Трофей поместили в сумку, закрепили на беспилотнике и передали российским военнослужащим для дальнейшего использования.

После этого устройство продолжило работать. Как рассказал Антонов, российская сторона в течение шести дней получала через него перехваты.

«Рация шесть дней работала, перехваты были, она очень-очень помогла, это я знаю», — рассказал военнослужащий.

Он уточнил, что не располагает подробной информацией обо всех переговорах, которые удалось перехватить. При этом полученные данные, по его словам, помогали отслеживать действия и перемещения украинских подразделений.

Эту информацию российские военнослужащие использовали при планировании собственных действий на направлении. Рация была захвачена с позиции ВСУ и продолжила работать уже после эвакуации трофея.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что под контролем Украины остаётся около 11% территории Донецкой Народной Республики. Об этом он сообщил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам Путина, украинское руководство планирует удерживать эти земли ещё около полутора лет, тогда как в Европе называют более длительный срок — около двух лет.