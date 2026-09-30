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Регион
Опубликовано 30 сентября, 16:52

Троих задержали после переполоха с подозрительными чемоданами на вокзале Харлема

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), не является фотографией с места событий

Полиция Нидерландов задержала троих мужчин после обнаружения бесхозных чемоданов на Центральном вокзале Харлема. Из-за подозрительного багажа часть станции эвакуировали и перекрыли, однако при проверке опасных предметов внутри не нашли.

Под стражей находятся двое мужчин в возрасте 37 лет и 62-летний мужчина. По данным Hart van Nederland со ссылкой на полицию, ни у одного из них нет постоянного места жительства или пребывания в Нидерландах.

Всех троих задержали по подозрению в нарушении общественного порядка. Сейчас полиция допрашивает мужчин и выясняет, какое отношение они могли иметь к оставленным на станции чемоданам. Других деталей следствие пока не раскрывает.

Обнаруженный на вокзале в Аугсбурге подозрительный предмет не опасен
Обнаруженный на вокзале в Аугсбурге подозрительный предмет не опасен

Ранее Life.ru сообщал о массовой эвакуации четырёх крупных вокзалов Нидерландов после обнаружения оставленного без присмотра багажа. В Харлеме тогда сообщалось о двух задержанных, однако позднее полиция уточнила их число до трёх. Проверки показали, что найденные чемоданы угрозы не представляли.

Больше новостей об эвакуациях, происшествиях и экстренной работе служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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