Троих задержали после переполоха с подозрительными чемоданами на вокзале Харлема

Полиция Нидерландов задержала троих мужчин после обнаружения бесхозных чемоданов на Центральном вокзале Харлема. Из-за подозрительного багажа часть станции эвакуировали и перекрыли, однако при проверке опасных предметов внутри не нашли.

Под стражей находятся двое мужчин в возрасте 37 лет и 62-летний мужчина. По данным Hart van Nederland со ссылкой на полицию, ни у одного из них нет постоянного места жительства или пребывания в Нидерландах.

Всех троих задержали по подозрению в нарушении общественного порядка. Сейчас полиция допрашивает мужчин и выясняет, какое отношение они могли иметь к оставленным на станции чемоданам. Других деталей следствие пока не раскрывает.

Ранее Life.ru сообщал о массовой эвакуации четырёх крупных вокзалов Нидерландов после обнаружения оставленного без присмотра багажа. В Харлеме тогда сообщалось о двух задержанных, однако позднее полиция уточнила их число до трёх. Проверки показали, что найденные чемоданы угрозы не представляли.